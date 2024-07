MERCATO SAN SEVERINO. L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE GUADAGNO LANCIA LE PREMIALITA’ PER LA DIFFERENZIATA

Arrivano le premialità per la raccolta differenziata nel Comune di Mercato San Severino. Ad annunciare la importante novità, collegata ad un piano di sensibilizzazione rivolto al mondo della scuola, è l’assessore all’ambiente Carlo Guadagno. Si parte, immediatamente, con una iniziativa collegata alla raccolta del vetro.

“Dobbiamo consentire che il vetro”, sottolinea Guadagno, “un materiale che puo’ essere riciclato quasi all’infinito, non finisca tra i rifiuti che, poi, debbono essere raccolti. E’ per questo che, fino al 30 Settembre, per tutti i cittadini di Mercato San Severino, sarà possibile conferire direttamente il vetro all’Isola di Raccolta dove per ogni 5 chili si riceveranno dei punti da apporre su di una apposita card, con la quale, a fine settembre, ottenere dei premi”.

La campagna di sensibilizzazione sulla raccolta del vetro, voluta dall’Amministrazione Comunale di Mercato San Severino, guidata dal Sindaco Antonio Somma, è portata avanti in collaborazione con la società SIECO.