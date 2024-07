FEDERCEPI COSTRUZIONI APRE LA SUA SEDE A VERONA: SARA’ RIFERIMENTO PER TUTTO IL NORD EST

È stata inaugurata questa mattina a Porta Palio (Verona), la nuova sede CEPI-FEDERCEPICOSTRUZIONI NORD-EST che rafforza la rappresentanza del sistema confederale CEPI in una delle aree strategiche del nostro Paese.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e del Consigliere delegato della Provincia di Verona, Sara Moretto, che nel porgere i saluti istituzionali, hanno espresso vicinanza e sostegno al sistema CEPI che guarda in particolare al mondo delle micro e piccole imprese italiane. Il sindaco, in particolare, ha manifestato la propria soddisfazione per la scelta di Verona quale punto riferimento di tutto il sistema confederale del Nord-Est, che ad oggi comprende anche le sedi di Trento, Trieste e Venezia.

All’evento hanno partecipato Antonio Lombardi, presidente nazionale di Federcepicostruzioni e Coordinatore delle Federazioni CEPI, Rolando Marciano, presidente nazionale di CEPI, Martina Marciano, Direttore Generale CEPI, Alfredo Addonizio, coordinatore regionale CEPI Lombardia, Antonella Cociancich, coordinatore CEPI Nord-Est, Maurizio Cociancich CEPI Trieste.