CAVA DE’ TIRRENI. GIANPIO DE ROSA E’ IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA

Gianpio De Rosa è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. E’ stato indicato all’unanimità da tutti gli iscritti di Fratell d’Italia Cava de Tirreni, in occasione dell’assemblea cittadina di Fratelli d’Italia che si è svolto nella giornata di venerdì 19 luglio.

L’assemblea cittadina ha segnato un momento di svolta per il coordinamento locale del partito. Alla presenza del presidente Pietro Vuolo, Luigi Napoli, attualmente vicepresidente dell’Esecutivo provinciale salernitano di Fratelli d’Italia, ha passato il testimone a Gianpio De Rosa.

Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del partito, tra cui i consiglieri comunali Annalisa Della Monica e Italo Cirielli, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il consigliere provinciale Carmine Amato, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore, e i dirigenti cittadini e provinciali degli altri partiti provenienti da altre città. Il consesso è stato anche l’occasione per il primo intervento ufficiale in città del neo eletto europarlamentare Alberico Gambino che ha ringraziato i cittadini metelliani per il sostegno elettorale ricevuto durante la campagna elettorale per il Parlamento Europeo.

A portare il saluto del Primo cittadino di Cava de’ Tirreni, assente per impegni istituzionali, è stato l’assessore Antonella Garofalo la quale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto in consiglio comunale dal gruppo di FdI. Non hanno fatto mancare la propria presenza, con interventi di saluto, varie forze politiche, sociali e di categoria cittadine.

Un ringraziamento particolare a Gioventù Nazionale, che con il suo lavoro ha contribuito in maniera determinante all’organizzazione dell’evento e alla promozione dei valori del partito tra i giovani della città.

Emozionato, ma pronto alla nuova sfida, il neo coordinatore De Rosa ha illustrato le azioni che Fratelli d’Italia metterà in campo, presentando un programma ambizioso e inclusivo, incentrato sulla sviluppo della città di Cava de’ Tirreni: “Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno indicato per il ruolo di coordinatore cittadino. È con grande onore che assumo l’incarico. Il mio impegno sarà rivolto a valorizzare il ruolo di Cava de’ Tirreni come hub culturale e commerciale nel panorama regionale. Cava deve tornare ad avere un ruolo di primo piano in termini di attrattiva turistica e commerciale”. “Ci attende una tornata elettorale impegnativa – continua Gianpio De Rosa – abbiamo la responsabilità di essere il primo partito della coalizione di centrodestra. Ringrazio tutti per la fiducia riposta in me, sono certo che insieme potremo realizzare grandi cose per la nostra comunità.”

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento – conclude il coordinatore De Rosa – a coloro che hanno partecipato a questa importante assemblea: le forze di centro destra rappresentate da Forza Italia, Noi Moderati e Siamo Cavesi, dimostrando ancora una volta l’unità e la determinazione del nostro movimento. Un ringraziamento particolare al coordinatore uscente, Luigi Napoli, per il suo impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato”.