LA POLITICA E L’AMORE: LEI CONSIGLIERA A MERCATO SAN SEVERINO, LUI A SAN CIPRIANO PICENTINO

L’amore e la passione per la politica: in due comuni della Provincia di Salerno ma con la medesima dedizione. In casa di Francesco Barbarito (Presidente del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino) e di Michela Amoroso (Consigliera Comunale di maggioranza a Mercato San Severino) si mangia pane e politica. Una storia che unisce, in maniera virtuale, i due comuni della Provincia di Salerno, distanti alcune decine di chilometri, appartenenti a due aree geografiche differenti, che finiscono al centro delle riunioni di famiglia di Francesco e di Michela che alternano gli impegni familiari a quelli amministrativi per i Comune di Mercato San Severino e di San Cipriano Picentino.

Share on: WhatsApp