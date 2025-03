REGIONALI 2025. PER FORZA ITALIA C’E’ ANCHE IL NOME DELL’EX EURODEPUTATA LUCIA VUOLO

Lucia Vuolo, già Europarlamentare di Forza Italia dal 2019 al 2024, è pronta ad affrontare, in maniera diretta, le prossime elezioni regionali all’interno del Partito degli azzurri. E’ la stessa Vuolo, con un post dalla sua pagina, a lasciare intendere la sua volontà di essere parte attiva nella prossima tornata elettorale per le Regionali 2025.

“Insieme al mio staff e a tutte le persone che mi sostengono” scrive Lucia Vuolo, ” sono tornata a percorrere le strade della provincia di Salerno, la più estesa della Regione Campania, per ascoltare le istanze e le esigenze di ogni territorio. Ogni comune, dal più piccolo al più grande, ha la propria identità, la propria storia e le proprie radici. Per me non esistono comuni di serie A e comuni di serie B: ogni voce conta e ogni angolo della nostra provincia merita attenzione. Prima delle elezioni regionali, sarò presente in ogni comune almeno tre volte, per ascoltare, comprendere e lavorare insieme a voi. Sono certa che non mancherà il vostro sostegno, perché solo uniti possiamo crescere.”