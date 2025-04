REGIONALI 2025. ROBERTO FICO (M5S): “PARLIAMO DI PROGRAMMI NON DI NOMI”

“Continuo a dire da mesi che non e’ il momento di parlare di nomi, compreso il mio. Si parla di programmi e oggi l’aspirazione e’ costruire una grande coalizione e un grande programma per la Campania”. Roberto Fico dribbla le domande dei giornalisti, che, a margine di un evento organizzato dal Pd a Napoli, gli chiedono se sia disponibile a candidarsi per il centrosinistra alla guida della Regione Campania. “Parliamo di programmi – rimarca l’ex presidente della Camera – e mettiamo al centro la partecipazione. E’ importante la coalizione, quello che scriviamo nel programma con il quale si dovra’ poi governare la regione per gli anni a venire”. Ai cronisti che gli chiedono se per il M5s sia un problema sedersi al tavolo di coalizione con i rappresentanti delle civiche che hanno sostenuto De Luca in questi anni, il presidente del Comitato di garanzia dei pentastellati si limita a dire che, per lui, “la cosa importante e’ che si resti sui temi”. “Questo e’ uno dei punti fondamentali in questo momento – aggiunge – ci interessa fare un percorso programmatico, poi i nomi verranno alla fine”.

Share on: WhatsApp