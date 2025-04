REGIONALI 2025. ANTONIO MISIANI (PD): “CERTO CHE PARLO CON DE LUCA, E’ UN NOSTRO TESSERATO”

“Io parlo sempre volentieri con De Luca, ci ho parlato e ci parlero’ anche nell’immediato futuro, perche’ vogliamo fare questo lavoro anche con chi ha governato la Campania in questi anni”. Cosi’ il senatore e commissario regionale del Pd in Campania, Antonio Misiani, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’intenzione dei Dem di coinvolgere il presidente della Regione nel percorso che portera’ all’individuazione di una coalizione progressista e di un candidato del centrosinistra per le Regionali in Campania. Ai cronisti che gli chiedono se, alla luce della sentenza di ieri della Corte costituzionale che blocca la possibilita’ del terzo mandato, teme strappi da parte dell’ex sindaco di Salerno, che potrebbe presentare una sua lista, Misiani ricorda che “De Luca e’ iscritto al Pd, quindi discutera’ con noi sul futuro di questa regione”. “Ne discuteremo con lui – prosegue – con i consiglieri regionali e con le altre forze politiche. Siamo aperti al confronto e lavoriamo per l’unita’, ma naturalmente chiediamo a tutti di lavorare per l’unita”.

