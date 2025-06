REGIONALI 2025. SINDACI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI: LE DIMISSIONI SI AVVICINANO

Senza un intervento della Corte Costituzionale o dello stesso Consiglio Regionale, i Sindaci della Regione Campania per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania dovranno rassegnare le proprie dimissioni entro il 30 Giugno, per rispettare il termine dei 60 giorni stabilito dall’ultima modifica della Legge Elettorale per la Campania. E, in tanti, in questo momento, stanno sfogliando la margherita, sperando che possa arrivare una decisione salva sindaci, che, pero’, non sembra vicina: ed allora c’è da rischiare, in un senso o nell’altro. Rimanere in carica al 30 Giugno, sperando che qualcosa, anche dopo, possa cambiare, aprendo la strada ad una candidatura oppure dimettersi, affrontando una campagna elettorale senza fascia tricolore, con il dubbio che la norma attuale possa essere modificata, ma con l’impossibilità di tornare indietro.

