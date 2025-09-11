REGIONALI, ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NON SI VOTA DOMANI, CI SONO ALTRE URGENZE”

Prima pagina, Primo piano

 Ci saranno aggiornamenti sulle regionali? “Non ci sono problemi politici di coalizione, non ne abbiamo proprio parlato, anche la riunione (dei leader di centrodestra, ndr) di ieri è stata più breve del previsto perché, dopo l’attacco in Polonia dei droni russi, il presidente del Consiglio aveva una riunione internazionale. Vedete quello che succede nel mondo? Ci sono cose più urgenti, il dovere istituzionale prevale sull’attività di partito. Visto che non si vota domani mattina…”. Lo ha detto il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani interpellato a margine della seduta della Camera.

