NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “PUBBLICATO BANDO PER NUOVI LOTTI FOSSO IMPERATORE”

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore intende procedere ad assegnare in diritto di proprietà i lotti industriali n. 1-2 compresi nel PIP Fosso Imperatore, acquisiti recentemente di nuovo nella disponibilità del Comune, indicati nel Bando pubblicato, commenta il consigliere delegato all’ampliamento e alla promozione delle aree industriali Luciano Passero.
I soggetti interessati all’assegnazione dei lotti nell’area PIP debbono inoltrare istanza con le modalità indicate nel Bando e farla pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/10/2025 all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore sito in Piazza Diaz n.1 – 84014 Nocera Inferiore (SA).
L’istanza deve essere redatta in conformità allo Schema di Domanda predisposto dal Comune e
allegato al Bando Pubblico.
Proseguiamo l’impegno anche nel mondo industriale, con l’obiettivo di approvare nei prossimi mesi
il nuovo Pip per l’ampliamento, dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.