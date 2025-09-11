SAN CIPRIANO PICENTINO. IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA TRA CINEMA E LEGAME CON IL TERRITORIO

Dal Cinema al legame con il territorio: sono stati questi i temi principali del primo giorno di scuola nel Comune di San Cipriano Picentino dove il Sindaco Sonia Alfano, in occasione del suono della prima campanella, ha voluto donare, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, a tutti gli alunni delle scuole primarie, un berretto da pescatore, con tanto di logo del Comune di San Cipriano Picentino. Una giornata speciale, quella di oggi, anche per la presenza di Claudio Gubitosi, Patron del Giffoni Film Festival, che ha voluto salutare l’inizio dell’anno scolastico con un intervento dedicato al mondo della scuola ed anche al Cinema. “Si torna in classe”, sottolinea il Sindaco Sonia Alfano, “in piena sicurezza e tranquillità, con alcune nuove strutture e con il consueto sostegno dell’amministrazione comunale che, nell’arco degli ultimi anni, ha posto al centro dell’attenzione il mondo dell’istruzione. I nostri bambini rappresentano il futuro della nostra comunità, a loro non dobbiamo, mai, far mancare sostegno ed incoraggiamento. Un augurio, inoltre, a tutto il mondo della scuola: dai docenti al personale Ata, che rendono accoglienti le nostre scuole.”

Share on: WhatsApp