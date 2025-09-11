REGIONALI, IL RETTORE MATTEO LORITO IN POLE POSITION. E LUI NON SMENTISCE

Matteo Lorito, Rettore della Federico II a scadenza di mandato, potrebbe essere il nome che tira fuori dal pantano il Centro Destra in Campania. Per la prima volta, Lorito, chiamato in causa dai cronisti, parla della sua possibile candidatura alla Presidenza della Regione Campania.

“Il mio nome aleggia, ma tra gli studenti. Io faccio il rettore, punto. Io sono rettore della Federico II e il rettore della Federico II non smentisce, non conferma, non fa nulla perché fa il rettore. Chi fa il rettore, fa il rettore e sta in silenzio”. Matteo Lorito, rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II, risponde così ai cronisti che, a margine della presentazione della nuova stazione di Monte Sant’Angelo della linea 7, gli chiedevano di una sua possibile candidatura con il centrodestra alla presidenza della Regione Campania.