REGIONALI IN CAMPANIA. MASTELLA RIVENDICA SPAZIO PER NOI DI CENTRO

“Chiedo a Fico e Manfredi di aprire, soprattutto a Napoli, all’area di centro, nelle altre parti ci siamo noi di NdC. Le nostre liste per Benevento, Avellino e Caserta sono pronte: si tratta solo di scegliere. Su Napoli andiamo avanti con qualche aggiustamento e con qualche apertura di credito rispetto ad altre liste che magari nel passato hanno occupato lo spazio di centro”. Lo ha detto il leader nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella a margine della inaugurazione del nuovo percorso tattile inclusivo per i ciechi e gli ipovedenti che si è tenuto al Museo Arcos di Benevento.

