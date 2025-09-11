REGIONALI IN CAMPANIA. FICO ATTACCA IL CENTRO DESTRA SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

La nostra visione è un’altra. Ed è quella di un Sud valorizzato, un Sud in cui investire, un Sud che sia motore di crescita e sviluppo. Occorre lavorare per ridurre le diseguaglianze che esistono e dare a tutti gli strumenti più adatti per affrontare le criticità sui territori. Tornare a parlare di autonomia differenziata è un errore storico, prima che politico.