REGIONALI CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO: “DECIDERA’ TUTTO IL TAVOLO NAZIONALE”

“Il tavolo nazionale non ragionerà per quote né per compensazioni. I tre leader del centrodestra non si preoccuperanno di chi governa la Sicilia o la Calabria, né faranno la conta di quante regioni governa Fratelli d’Italia, quante Forza Italia o la Lega. Si preoccuperanno di scegliere il miglior candidato, quello che può rappresentare l’intera coalizione”.Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.“I leader valuteranno le autorevoli proposte pervenute dal territorio, con le indicazioni di Cirielli e Zinzi, e guarderanno al nostro ragionamento: in Campania si vince con un candidato civico. Un candidato che andrà convinto. Noi abbiamo messo più di un nome sul tavolo: tutti credibili, tutti con una solida storia di vita. I leader nazionali tireranno le somme senza attribuire quote, senza consentire a un partito di dire ‘spetta a me’”.

