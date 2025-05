NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO PER ERP”

I lavori della Conferenza di Servizi hanno approvato il Progetto Esecutivo ivi presentato ai fini della realizzazione dell’intervento, nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle determinazioni, comunicazioni e pareri espressi dagli enti coinvolti e, pertanto, è approvato il progetto esecutivo dell’intervento ”E.R.P. in Nocera Inferiore – Montevescovado Fabbricati C e D”.

Ora attendiamo solo indizione della gara pubblica per la realizzazione delle unità abitative che riguardano il primo lotto, comprendente i fabbricati C e D, per un totale di quarantadue alloggi e per un importo complessivo stimato di 9.167.245,34 euro.

«Con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi si approva il progetto esecutivo che consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste da appaltare. Accanto a questa svolta decisiva, non dimentichiamo i lavori in corso di realizzazione per i trentadue alloggi finanziati nell’ambito del PNRR, in via San Prisco, e i fondi PRIUS, concessi dalla Regione Campania, che questa Amministrazione ha totalmente destinato a Montevescovado

per una rigenerazione urbana complessiva dell’intera area che punta all’abbattimento dei prefabbricati. Il lavoro profuso negli anni ripaga, cominciamo a vedere concretamente l’obiettivo finale di quella che è la scommessa di questa Amministrazione Comunale» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.