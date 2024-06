REGIONALI IN CAMPANIA AD OTTOBRE 2025. INCOGNITA PROVINCIALI: SPUNTA L’IPOTESI MAGGIO 2025

Le Regionali in Campania si terranno ad Ottobre 2025. E’ questa la voce che, da qualche settimana, circola a Napoli negli ambienti piu’ vicini al Presidente De Luca che, in attesa del confronto chiarificatore con Elly Schlein, tiene in piedi le diverse ipotesi tra cui quella della data del voto ad Ottobre, per evitare una campagna elettorale da tenersi a Novembre o, peggio ancora, nel mese di Dicembre. Evitare, a tutti i costi, le riunioni elettorali tra zeppole e roccoco’, meglio utilizzare il mese di settembre e la ripresa delle attività ordinarie dopo la pausa estiva. Sulla scelta della data per le Regionali 2025, da concordare nell’Assemblea Stato Regione, incombe anche l’eventuale, ma sempre piu’ probabile, appuntamento con le Elezioni Provinciali: la nuova legge, già licenziata dalle Commissioni, attende solo di arrivare in Aula, in Parlamento, per la sua approvazione ed, una volta promulgata, porterà tutta Italia al voto per il rinnovo dei Consigli Provinciali e dei Presidenti. La data piu’ probabile? Sembra quella di Maggio 2025, quando non ci saranno le amministrative, visto che con l’emergenza Covid, tutte le amministrazioni comunali che hanno votato nel 2020 andranno a scadenza naturale nel mese di Settembre.

