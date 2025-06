REGIONALI IN CAMPANIA. CALENDA (AZIONE): “NO A FICO”. E FORZA ITALIA TENDE LA MANO

“Fico no. La prima proposta che ha fatto Fico e’ stato quello di chiudere il termovalorizzatore di Acerra, un gioiello che ci ha consentito di togliere le eco-balle. Le regionali sono un voto per noi complicato, perche’ e’ tutto coalizzato e organizzato, non c’e’ un voto di opinione”. Lo dice Carlo Calenda a Sky Start. “Se non ci sono le condizioni, passiamo la mano: ne’ con l’uno ne’ con l’altro”. Lo dice Carlo Calenda a Sky Start

“Calenda pone un tema, al di là degli schieramenti. E lo dimostra la sua affermazione secondo cui, se il candidato non sarà un riformista, non parteciperà alle elezioni. Sono riflessioni che aprono finalmente un modo diverso di ragionare sulle prossime regionali. Calenda non ha parlato di bandierine o di rivendicazioni su chi debba esprimere il candidato ma ha sottolineato il rischio di avere presidenti di Regione che facciano tornare indietro la Campania. È per questo che è tempo di aprire un luogo di confronto tra noi forze riformiste e liberali, vera maggioranza in Campania ma trattata da minoranza”. Così Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia in Campania.