NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “REGIONE CAMPANIA E CACCIA, SIAMO AI SOLITI RITARDI”

Si tratta, peraltro, di ritardi del tutto ingiustificati e privi di senso, se non quello di ostacolare e rendere sempre più complicate le procedure per i cacciatori e per gli uffici preposti, in vista della stagione venatoria ormai alle porte. Sono trascorsi ormai circa due mesi e mezzo dal termine per la presentazione delle domande, fissato al 31 marzo, e ad oggi ancora non si riesce ad ottenere una graduatoria che, visti i numeri e viste le procedure informatizzate, dovrebbe essere una semplice formalità. E così si costringono i cacciatori ad implorare, a chiedere, a correre ed a rincorrere per avere ciò che, invece, gli spetterebbe come diritto, nei tempi previsti dalla legge.