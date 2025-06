FRANCO MARI (AVS): “GOVERNO CHIARISCA SU PROFUGHI PALESTINESI E FOOD FOR GAZA”

“Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Tajani su due situazioni che contrastano con le dichiarazioni pubbliche secondo cui l’Italia sarebbe tra i Paesi europei più attivi e generosi nel sostegno alla popolazione palestinese. La prima riguarda i palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza giunti recentemente in Italia con permessi per motivi umanitari, lasciati senza un’adeguata accoglienza da parte delle istituzioni italiane, privi di orientamento, supporto linguistico, assistenza abitativa e sanitaria. Alle persone evacuate da Gaza tramite il programma italiano verrebbe chiesto di presentare domanda di asilo, anche se molti di loro non intenderebbero rimanere in Italia. La seconda riguarda l’oscura gestione degli aiuti umanitari del programma ‘Food for Gaza’ coordinato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dall’Ambasciata italiana al Cairo: ci risulta avvenga senza un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni palestinesi indipendenti, in particolare delle ONG umanitarie presenti sul territorio o in contatto con la società civile locale. Non è chiaro se esistano meccanismi di tracciabilità, trasparenza e verifica indipendente sull’effettiva distribuzione degli aiuti alimentari inviati e sull’efficacia dell’operazione nel raggiungere la popolazione civile, che versa in una situazione di fame, sete e mancanza di assistenza medica. Attendiamo risposte da Tajani, perché se alle parole non seguono i fatti resta solo ipocrita propaganda”.

Lo afferma Franco Mari, deputato dell’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele

Share on: WhatsApp