ELEZIONI UNISA. PIETRO CAMPIGLIA: “GRANDE MAGGIORANZA VUOLE CAMBIAMENTO”

“La stragrande maggioranza del mondo accademico di Unisa vuole un drastico cambiamento per la guida dell’Ente e la conferma di quanto avevo immaginato, nei mesi scorsi, mi è arrivata dalle decine di incontri che, in questa campagna elettorale, ho tenuto con docenti, personale amministrativo e studenti”. Pietro Campiglia, già Direttore del Dipartimento di Farmacia, oggi candidato alla carica di Rettore per le elezioni del 23 e 24 Giugno, guarda con fiducia al futuro. “Sono certo che il diffuso sentimento di cambiamento diventerà volontà concreta nelle urne e lo spero non solo per me ma anche, e soprattutto, per il futuro di Unisa che ha bisogno di tornare a dialogare con i territori, di portare il dialogo al centro delle decisioni, ma ha anche la necessità di creare, all’interno di ogni Dipartimento, una struttura in grado di individuare ed intercettare ogni tipo di finanziamento che ci consenta di alimentare la ricerca e lo sviluppo di nuovi progetti. Solo in questo modo”, conclude Pietro Campiglia, “saremo in grado di rispondere, in maniera concreta, alla sfida delle università telematiche e della diminuzione del numero delle nuove immatricolazioni”

