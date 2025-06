CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. A RISCHIO RIUNIONE CENTRO DESTRA PER ELEZIONE SUCCESSORE DI CALDORO

Potrebbe essere rinviata la riunione, in programma per domani, mercoledi’ 18 Giugno, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, tra i consiglieri di Fdi, Lega e Forza Italia, per l’elezione del successore di Stefano Caldoro quale capogruppo dell’opposizione. Manca, al momento, l’accordo tra le diverse forze politiche di centro destra che hanno il compito di individuare un nome che, fino al termine della consiliatura, possa rappresentare l’intera coalizione. Dubbi sono stati espressi anche sulla validità della seduta senza il rispetto del numero legale: la decisione, nella giornata di domani, sarà adottata dal Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero.

