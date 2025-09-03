REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, E’ DAVVERO IL GIORNO DELLA VERITA’?

E’ davvero il giorno decisivo per la scelta del candidato Presidente in Campania o, ancora una volta, i leader nazionali di FDI, Forza Italia e Lega rinvieranno la decisione per le prossime regionali di metà novembre ? La riunione che, secondo molti, si dovrebbe tenere in giornata a Roma, viene indicata come fondamentale ma la confusione che, tanto in Puglia quanto in Campania, regna all’interno del centro sinistra, potrebbe indurre i partiti del centro destra a posticipare la decisione, in attesa di comprendere cosa accade nel campo avverso. Sul tavolo del centro destra restano i soliti nomi: Edmondo Cirielli, Giosy Romano, Matteo Lorito. Esclusa la possibilità che si vada sul nome di Mara Carfagna, fuori dalla partita anche il Prefetto di Napoli Di Bari che ha escluso ogni suo coinvolgimento elettorale.

