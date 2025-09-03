DE LUCA SENZA FRENI: “NESSUN ACCORDO SU MIO FIGLIO, E’ LUI CHE FA UN PIACERE AL PD”

“Se definiamo un programma di buonsenso, concretezza e serietà, io non pongo nessun veto personale, altrimenti manderò tutti al diavolo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato a In Onda su La7, sulla candidatura di Roberto Fico. “Resto a quello che ci siamo detti: prima il programma, poi i nomi”.
Quindi Fico per lei non è ancora il candidato? “Assolutamente no”. Quanto alla candidatura unica del figlio Piero alla segreteria campana del Pd, “ma quale intesa e quale accordo, è lui a fare un piacere al partito e alla coalizione e non viceversa”.

