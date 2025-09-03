SAN VALENTINO TORIO OSPITA IL PREFORUM PROVINCIALE PER LA MACRO AREA NORD

Una importante “riunione” per discutere di giovani, lavoro e sicurezza, che ospitiamo presso la nostra aula consiliare. Si terrà dunque a San Valentino Torio il PreForum Day – Macro Area Nord, il primo appuntamento che ci accompagnerà verso il Forum Day Provinciale – Vallo di Diano di ottobre.

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Sarà un’occasione di incontro e confronto per discutere insieme di sicurezza, giovani e lavoro, raccogliere idee e dare voce alla comunità. Un momento di dialogo e partecipazione per costruire insieme il futuro.

Ringraziamo il nostro Forum dei Giovani e il presidente Marco Miranda, con il quale la collaborazione e’ costante per tante iniziative che condividiamo, come quella in programma.

Abbiamo fortemente voluto la costituzione di un forum dei giovani per dare spazio, voce, opportunita’ ai giovani, per interloquire con loro e per stimolare l’ Amministrazione Comunale su tematiche ad essi care.