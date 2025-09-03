FORZA ITALIA CAMPANIA. SUSY PANICO E’ LA NUOVA RESPONSABILE DIPARTIMENTO FAMIGLIA

La senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia di Forza Italia, ha nominato l’avvocato Susy Panico nuova responsabile del Dipartimento per la Regione Campania.

“Con grande piacere – dichiara la senatrice Ternullo – annuncio la nomina dell’avvocato Susy Panico a responsabile del Dipartimento Famiglia per la Campania. Una figura giovane, preparata e motivata, che saprà portare avanti con passione e competenza i valori che da sempre guidano Forza Italia: la centralità della famiglia come fulcro della nostra comunità e come priorità dell’azione politica. Ringrazio il Senatore Franco Silvestro e l’europarlamentare Fulvio Martusciello per il prezioso sostegno e l’impegno profuso nel rafforzare la presenza del Dipartimento sul territorio. Con questa nomina, anche la Campania avrà finalmente un punto di riferimento stabile e autorevole”.

“Con la nomina di Susy Panico – 33 anni, avvocato con esperienza in diritto del lavoro e sindacale – Forza Italia rafforza ulteriormente la sua rete territoriale, riaffermando la volontà di mettere la famiglia al centro delle proprie politiche in ogni regione d’Italia”, si legge in una nota

