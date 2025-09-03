SCHLEIN FA GLI AUGURI A DE LUCA JR. CONTE REPLICA A VINCENZO DE LUCA: “NEPPURE LUI AVEVA ESPERIENZA”

“Oggi c’era il deposito delle candidature” per la segreteria del Pd Campano, “è arrivata” quella di Piero De Luca, “gli faccio un in bocca al lupo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa nazionale di Avs in corso a Roma. In Campania “il più grande segnale di rinnovamento è sostenere la candidatura di Fico, una persona degna e onesta che ha dimostrato da presidente della Camera le sue capacità”.

In Campania “non abbiamo alcun patto su posizioni di potere o poltrone. Ci confrontiamo sul programma. Fico ha fatto bene il presidente della Camera, se chi non ha esperienza amministrativa non può fare il sindaco, allora nemmeno De Luca avrebbe fatto il sindaco. Non è questione che per continuare a fare l’amministratore si debba essere al terzo o quinto mandato”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte dal palco della festa nazionale di Avs, in corso a Roma, commentando le critiche di Vincenzo De Luca a Fico.