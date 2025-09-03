LA LISTA DEL PRESIDENTE FICO IN PROVINCIA DI SALERNO: RAFFAELE PESCE E GIOVANNI MARI CUOFANO

Ci sono, già, i primi nomi per la lista del Presidente Fico in Provincia di Salerno: il primo arriva dal cuore del Cilento, dal Comune di Agropoli per la precisione, con la possibile candidatura dell’attuale Consigliere Comunale, già candidato Sindaco nel 2022, Raffaele Pesce. Il secondo nome, invece, giunge dall’Agro dove ci potrebbe essere la candidatura alla carica di Consigliere Regionale dell’ex Sindaco del Comune di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano. La lista del Presidente Fico punta sul civismo e sui rappresentanti dei territori di tutta la Provincia di Salerno: al lavoro, per individuare i nomi da inserire nella lista, c’è il Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante ma anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle.