FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “PIERO DE LUCA CREDE DI ESSERE CANDIDATO A SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE?”

“Piero De Luca pensa di essere Mauro Ferrara. Bisognerebbe avvertirlo che è candidato a segretario regionale del Pd, non a segretario della giunta regionale della Campania. Quel posto è occupato da un valido dirigente come Mauro Ferrara”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“L’attività di un segretario regionale di un partito – aggiunge – non si limita a parlare dell’operato del Presidente della Regione, ma riguarda i comuni piccoli e grandi, i consiglieri comunali, le questioni quotidiane che fanno parte di un vivere democratico, le fabbriche e gli operai”, conclude il leader degli azzurri campani.

