IL COMUNE DI SARNO OTTIENE UN FINANZIAMENTO DA 3 MILIONI PER IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune di Sarno ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro dal programma nazionale “Fondo Sport e Periferie 2025”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, destinato alla realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport “PalaFinamore”. Un risultato straordinario che vede Sarno classificarsi, con un punteggio di 95, al primo posto nella graduatoria nazionale insieme ad altri due comuni, a testimonianza della qualità della progettazione e della visione strategica dell’Amministrazione Squillante.

L’opera, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, prevede la demolizione della vecchia struttura di via Cannellone e la costruzione di un impianto moderno, multifunzionale e NZEB (Nearly Zero Energy Building), cioè ad energia quasi zero. I restanti 2 milioni di euro saranno coperti attraverso il supporto dell’Istituto del Credito Sportivo e del GSE, garantendo un piano economico sostenibile. La nuova struttura sarà progettata secondo i più avanzati criteri di sostenibilità, con l’installazione di pannelli fotovoltaici con accumulo energetico, sistemi di recupero delle acque piovane e impianti di domotica intelligente per la gestione dei consumi.

Il PalaFinamore sarà uno spazio polivalente in grado di ospitare basket, pallavolo, calcio a 5, arti marziali, danza sportiva e discipline paralimpiche, oltre a manifestazioni culturali, educative e ricreative, offrendo così un punto di riferimento non solo per le associazioni sportive, ma anche per le scuole e per tutta la cittadinanza.

Il progetto prevede inoltre la riqualificazione dell’area circostante di via Cannellone, che sarà trasformata in uno spazio urbano moderno e accessibile. Il nuovo PalaFinamore sarà un vero e proprio fiore all’occhiello della provincia di Salerno, simbolo di innovazione, sostenibilità e rinascita sociale.

“Questo straordinario risultato,” sottolinea il Sindaco di Sarno Squillante, ” che ci vede al primo posto in graduatoria nazionale con un punteggio di 95, è motivo di grande orgoglio per la città di Sarno. È la dimostrazione della qualità della progettazione e della visione strategica che abbiamo saputo mettere in campo. Il nuovo PalaFinamore sarà non solo un moderno impianto sportivo, ma anche un simbolo di rinascita e un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e le associazioni.

Un ringraziamento va ai tecnici comunali e alla struttura amministrativa: senza il loro impegno non avremmo raggiunto questo prestigioso risultato”.