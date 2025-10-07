REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI): “GRAZIE A GIORGIA MELONI, PUNTO A VINCERE”

“Ringrazio la presidente Meloni per la fiducia che mi ha dato, sta facendo tanto per il Sud e per l’Italia e mi lusinga ulteriormente anche che lei abbia voluto dare un imprimatur nella direzione di partire in questa campagna elettorale. Io punto a vincere e so che in Campania c’è una grandissima voglia di cambiare”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, a Napoli per un convegno all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Campania annunciata da Fratelli d’Italia e sostenuta da Lega e Noi Moderati. “Io voglio essere il candidato della coalizione, non ho mai chiesto questa candidatura ma lo faccio con orgoglio per la mia terra e anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania”.

