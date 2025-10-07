LE ACLI SALERNO PORTANO LA POLITICA AL BAR PER COMBATTERE L’ASTENSIONISMO

Parte da un’idea delle Acli di Salerno il Progetto Caffe’ Corretto…. la Politica al Bar, nato per arginare, in occasione della prossima tornata elettorale, il fenomeno dell’astensionismo. Ad annunciarlo sono proprio i responsabili provinciali delle Acli.

Care amiche e amici,

in vista delle prossime elezioni regionali, le ACLI provinciali di Salerno stanno promuovendo un percorso di cittadinanza attiva per riaffermare il valore della partecipazione democratica e la responsabilità del voto come strumento di cambiamento e costruzione del bene comune.

In questo spirito nasce l’iniziativa “Caffè corretto… al bar con la Politica”, un format pensato per favorire il dialogo diretto con i candidati in un clima informale, aperto e rispettoso.

Parallelamente, stiamo costruendo una campagna di sensibilizzazione al voto rivolta a tutti i cittadini, per incoraggiare la partecipazione e contrastare l’astensionismo.

A tal proposito chiederemo ai candidati di “adottare” l’iniziativa nel corso della loro campagna elettorale

Diversi sono i claim che riportiamo – di certo non esaustivi – e su cui vorremo ottenere un vostro parere, con una scelta. Vogliamo puntare su un claim che trasmetta un messaggio positivo e motivante

Tuttavia, come sempre, desideriamo che il messaggio sia frutto di un confronto condiviso all’interno della nostra comunità associativa.

Per questo, chiediamo il vostro contributo nel “votare” una o più opzioni, così da individuare insieme la formula più incisiva, più aderente al nostro linguaggio e più capace di parlare alle persone.