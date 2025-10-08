TEGGIANO. IL SINDACO DI CANDIA RINGRAZIA IL CONSIGLIERE REGIONALE MATERA PER I NUOVI FINANZIAMENTI

La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il progetto “Ripristino sentieri di accesso al centro storico di Teggiano”, un intervento strategico che rientra nel Piano “Cultura e Turismo” previsto dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania. L’opera, dal valore complessivo di 1.800.000 euro, è stata finanziata con risorse del Fondo di Rotazione regionale destinate al triennio 2026-2028, grazie all’impegno e alla costante attenzione del Consigliere Regionale Corrado Matera.

L’intervento mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e paesaggistico di Teggiano, migliorando la fruibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali che collegano il centro storico con le aree circostanti. Il progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede il recupero e la riqualificazione dei sentieri storici con soluzioni rispettose del contesto architettonico e ambientale.

Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di scale, rampe e muri di contenimento in pietra locale, oltre alla sistemazione delle aree limitrofe mediante operazioni di pulizia e piccoli livellamenti del terreno, senza alterare l’orografia naturale. Saranno inoltre installate staccionate in legno a protezione dei tratti più scoscesi, mentre accanto all’edificio scolastico nascerà un nuovo parcheggio e un’area verde urbana a disposizione dell’intera comunità. Il progetto comprende infine il ripristino e l’adeguamento dei tracciati pedonali che collegano il centro con le zone più a valle, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di rilancio del turismo culturale nel Vallo di Diano.

Con questa deliberazione, il Comune di Teggiano conferma la volontà di investire sulla tutela del paesaggio, la valorizzazione della cultura e la crescita turistica del territorio, ponendo al centro un modello di sviluppo armonico e rispettoso delle identità locali.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Consigliere Regionale Corrado Matera – ha dichiarato il sindaco Michele Di Candia – per l’attenzione e l’impegno costante dimostrati verso la nostra comunità. Questo importante finanziamento si aggiunge ai numerosi progetti già sostenuti grazie al suo lavoro, che sta contribuendo in modo concreto alla crescita e alla valorizzazione di Teggiano. Un ringraziamento va anche al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e la sua attenzione nei confronti del nostro territorio e dell’intero Vallo di Diano. Grazie al lavoro sinergico con la Regione e con il Consigliere Matera, continuiamo a costruire un futuro di sviluppo sostenibile e di orgoglio per la nostra comunità»