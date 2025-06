Non si tratta di un vero e proprio accordo ma le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca vanno in questa direzione. Dopo settimane di ferro e fuoco, di dichiarazioni al vetriolo, di messaggi trasversali, questa mattina a Salerno, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo tratto di spiaggia oggetto di ripascimento, il Governatore della Campania ha usato toni e termini concilianti, in vista di un possibile incontro con la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein.

Share on: WhatsApp