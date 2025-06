SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE SPEGNE 10 CANDELINE DA SINDACO

Dal 1 Giugno 2015 al 1 Giugno 2025: 10 anni da Sindaco di San Valentino Torio per Michele Strianese che, oggi, taglia un traguardo importante e prestigioso per un amministratore locale. Due mandati da Sindaco, di cui il secondo in via di conclusione, con tantissime opere pubbliche realizzate e con una miriade di iniziative culturali e sociali messe in campo nel comune dell’Agro. E, giusto per non farsi mancare nulla, per Strianese, anche una significativa esperienza a Palazzo Sant’Agostino, prima da Consigliere Provinciale e poi da Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Salerno. Ora una nuova prospettiva: quella del Terzo Mandato da Sindaco di San Valentino Torio, con le elezioni comunali che si terranno nella primavera del 2026.

