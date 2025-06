UNISA. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA CANDIDATURE ALLA CARICA DI RETTORE

Scadono martedi’ 3 Giugno i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per il prossimo sessenio. E’ scattato, dunque, all’interno dei corridoi dell’Ateneo Salernitano il conto alla rovescia per conoscere i nomi di chi punta alla successione dell’attuale Rettore Vincenzo Loia. Salvo clamorosi colpi di scena, in campo, per le prossime elezioni del 24 e 25 Giugno ci saranno Pietro Campiglia, Paola Adinolfi, Alessandra Petrone, Virgilio D’Antonio e Carmine Vecchione. Cinque nomi per una campagna elettorale già entrata nel vivo e che, nelle prossime settimane, vedrà le candidate ed i candidati alla carica di Rettore, impegnati nei diversi dipartimenti per la presentazione del proprio programma per i prossimi 6 anni di gestione dell’Università degli Studi di Salerno.

