REGIONALI IN CAMPANIA. FDI CAMPANIA BLINDA IL NOME DI EDMONDO CIRIELLI

E’ quello dell’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli il nome sul quale Fratelli d’Italia della Campania punta, senza mezzi termini, come candidato per le prossime elezioni Regionali in Campania. E’ quanto emerso, nella serata di ieri, nel corso della riunione del Direttivo Regionale del partito di Giorgia Meloni, tenutasi a Napoli, alla presenza del Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone, dei parlamentari della Campania e di tutti i dirigenti regionali. Un messaggio chiaro agli alleati e, soprattutto, ancora a chi ipotizza la possibilità di chiamare in causa un nome della società civile: in attesa della convocazione di un summit di tutto il Centro Destra a Roma – cosa che potrebbe accadere, già, nella prossima settimana – Fratelli d’Italia Campania fa quadrato intorno al nome di Edmondo Cirielli, pronto, dal canto suo, ad affrontare una sfida difficile ma non impossibile da vincere.

