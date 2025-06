FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “SALARIO MINIMO AL PALO, DESTRA INCAPACE”

“Il salario minimo in Germania passerà da 12,82 euro a 14,60 euro l’ora entro il 2027 in due fasi. Lo ha annunciato oggi è la commissione incaricata di proporre gli adeguamenti. L’Italia invece è ferma al palo per l’incapacità della destra al governo di vedere la questione salariale come una priorità del paese. Meloni spende in armi ma se ne frega della vita di milioni di persone. E non ci si dica che in Germania la contrattazione è stata indebolita dall’introduzione del salario minimo! Oppure il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sbarra vuole dire il contrario?”.

Così il capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera Franco Mari.

