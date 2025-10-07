REGIONALI IN CAMPANIA. FDI LANCIA LA CAMPAGNA ELETTORALE SUL TERRITORIO

I primi manifesti, questa mattina, sono comparsi in numerosi comuni della Campania: Fratelli d’Italia, per le prossime elezioni regionali, in attesa del nome del candidato Presidente che potrebbe arrivare nella giornata di domani, lancia la sua campagna elettorale. Gli avversari, in vista delle prossime Regionali del 23 e 24 Novembre, sono il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico, azionisti di netta maggioranza del Campo Largo che, in Campania, si è stretto attorno al nome di Roberto Fico. Il riferimento indiretto, all’interno dei manifesti di Fratelli d’Italia, è quello al Reddito di Cittadinanza che il candidato presidente Fico proporrà, nelle prossime settimane, con una declinazione regionale, cosi’ come fatto, nelle passate settimane, dal candidato Presidente in Calabria Pasquale Tridico.

