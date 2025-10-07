PINA PICIERNO (PD): “ANNIVERSARIO 7 OTTOBRE, NESSUNO SPAZIO PER CHI MINIMIZZA”

“Due anni dopo l’orrore del 7 ottobre, il dolore resta vivo. Il terrorismo di Hamas ha colpito civili innocenti, cancellando vite e ferendo per sempre la coscienza del mondo. Oggi ricordiamo tutte le vittime e ci stringiamo con amore e rispetto alle loro famiglie, ai sopravvissuti, agli ostaggi ancora prigionieri”. Lo scrive su X

la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

“Combattere ogni forma di antisemitismo è la base per salvaguardare la democrazia e la convivenza civile. Non deve esserci spazio per chi minimizza, giustifica o esalta il pogrom del 7 ottobre, perché dall’odio può nascere solo altro odio.

Auspico che il piano proposto dagli Stati Uniti possa davvero aprire la strada alla pace e a una stagione di stabilità nell’area”, conclude la nota.

Share on: WhatsApp