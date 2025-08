REGIONALI IN CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “NON SI PUO’ DECIDERE SENZA CIRIELLI”

“Se non è Cirielli, non decide Cirielli ma non si può decidere senza Cirielli. Troveremo la sintesi facendoci condurre su questo dal tavolo nazionale.

Abbiamo una grande responsabilità e non sprecheremo questa occasione”. Lo ha detto il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ai segretari provinciali del partito durante la riunione per fare il punto sulle liste alle regionali.

Durante la riunione non sono stati fatti nomi ma Martusciello ha precisato che “l’unico rettore preso in considerazione è stato Lorito, mentre gli altri nomi che pure sono circolati sono frutto di fantasie”.

“Tra i politici sondati Cirielli è il più forte – ha aggiunto – ma non so se questo basti per vincere. Vedremo”.

Share on: WhatsApp