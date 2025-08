SAN VALENTINO TORIO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Un risultato storico e’ ormai alla portata. L’ attuazione del PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI del Comune di San Valentino Torio. Ieri il consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza (9 favorevoli), ha approvato la convenzione ed il bando per l’ assegnazione dei lotti in area PIP.

Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Via libera, dunque, alla possibilita’ di attuare il piano degli insediamenti produttivi mediante la procedura del partenariato pubblico privato (project financing) tramite gara pubblica per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’ area in questione.

Oltre 40 lotti edificabili per attivita’ industriali e similari, sostenibili dal punto di vista ambientale. E poi strade, parcheggi, pubblica illuminazione, strutture pubbliche di carattere polifunzionale come campi di calcio, padel, sale convegni, bar.

Siamo davanti ad un risultato storico, fondamentale per lo sviluppo economico locale, il lavoro, lo sviluppo industriale, artigianale e commerciale del nostro paese.

Un risultato cui nessuno mai era riuscito a raggiungere e di cui siamo fieri, perche’ reputiamo essere una grande opportunita’ per i giovani ed il loro futuro lavorativo, oltre che per gli imprenditori locali e del comprensorio tutto.

Ringrazio per il grande’ impegno profuso l’ Assessore all’ Urbanistica Enzo Ferrante, il Rup Arch. Onofrio Abronzo Responsabile Urbanistica del Comune, il consulente legale sul PIP Avv. Luigi Tretola.

Un ringraziamento per la grande collaborazione all’ Assessore alle Attivita’ Produttive e ViceSindaco Rosanna Ruggiero, ed a tutta l’ Amministrazione Comunale per il sostegno.