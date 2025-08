NAPOLI. IRIS SAVASTANO (FI): “SAN CARLO, SERVE VALUTAZIONE MERITOCRATICA DEL MINISTRO GIULI”

Auspichiamo una valutazione meritocratica del ministro Giuli che confermi quanto già espresso». Iris Savastano, consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, interviene sulla vicenda che da settimane agita il Teatro di San Carlo, ribadendo la necessità di chiudere rapidamente la partita sulla nomina della nuova guida.

Savastano ricorda come la commissione Trasparenza del Comune abbia «più volte e inutilmente» convocato la direttrice generale del San Carlo, Emmanuela Spedaliere, e il sindaco Gaetano Manfredi «per approfondire una serie di questioni», senza ottenere risposte. «Per questo – osserva – sorprende e lascia delusi che oggi molti consiglieri si siano risentiti per la riunione di ieri del Consiglio di indirizzo in assenza del sindaco, senza aver mai detto o fatto nulla sulla mancata partecipazione dei vertici del teatro alle nostre convocazioni».

Sul possibile ricorso annunciato dal primo cittadino, Savastano avverte: «Mi auguro si valutino le competenze della figura indicata e non diventi una scusa per non mettere alla guida del teatro una persona di grande competenza». E invita ad accelerare: «Si convochi domani stesso il Consiglio di indirizzo, in modo da chiudere finalmente questa vicenda che sta diventando una fiction teatrale. Il nome proposto è di altissima qualità».

