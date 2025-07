REGIONALI IN CAMPANIA. GIUSEPPE CONTE DIFENDE ROBERTO FICO DOPO ATTACCHI DI DE LUCA

“Forze progressiste che dicano no al M5s sarebbe un suicidio. Non avrebbe alcun senso. Lavoriamo seriamente per un progetto serio e concreto per la Campania, come si sta facendo. Noi ci siamo e saremo molto responsabili”. Non le manda a dire Giuseppe Conte, leader del M5S, che interviene sulle prossime elezioni regionali in Campania. L’ex presidente del Consiglio, oggi al Forum in Masseria a Manduria, organizzato da Bruno Vespa con Comin & Partners, incalzato dai cronisti replica alle parole del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, che sulla possibilità di una candidatura di Roberto Fico come Presidente della giunta regionale aveva commentato tranchant: “Non vedo per quale motivo occorrerebbe consegnare la Regione a chi ha fatto opposizione per 10 anni”.

Giuseppe Conte, però, oggi ha voluto ribadire la posizione del Movimento: “In Campania – ha precisato – siamo una forza molto presente, che è in costante dialogo con i cittadini”, rinnovando quindi l’invito a tutte le forze progressiste per lavorare per un programma comune in vista della prossima competizione elettorale. Una sfida che al momento ha ancora i contorni sfumati, non essendo stata fissata la data delle regionali. Tra le ipotesi quella della chiamata alle urne entro il 23 novembre.