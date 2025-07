REGIONALI IN CAMPANIA. IN PROVINCIA DI AVELLINO SI PARTE DA PETITTO, PETRACCA, ALAIA E CIAMPI

La caduta dell’Amministrazione Nargi di Avellino, in tutta la Provincia Irpina, ha messo in moto la macchina della campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali. Nessuno dei candidati, dunque, potrà fare affidamento sul sostegno della Giunta del comune capoluogo, dovendo puntare su altri comuni. In campo, almeno per il momento, ci sono gli uscenti.

Maurizio Petracca sarà candidato nella lista del Partito Democratico, confermando una linea politica degli ultimi anni, che vede l’attuale consigliere regionale sempre vicino alle posizioni del Pd ma anche dello stesso De Luca.

Sarà la lista, invece, di Forza Italia ad ospitare Livio Petitto, eletto, nel 2020, con la civica Davvero Verdi, all’interno dell’ampia coalizione di De Luca.

Movimento 5 Stelle, invece, per l’altro consigliere regionale uscente, Vincenzo Ciampi, già Sindaco di Avellino.

Resta, invece, ancora in bilico la posizione di Vincenzo Alaia, esponente di Italia Viva, tentato, pero’, da una candidatura con la lista civica di De Luca A Testa Alta.