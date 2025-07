REGIONALI IN CAMPANIA. IRONIA MARTUSCIELLO: “DE LUCA, SCAPPATO CON IL CALENDARIO”

“Marche e Toscana voteranno a settembre. Li’ hanno presidenti seri, che fissano la data delle elezioni e non chiedono proroghe. In Campania, invece, la data delle elezioni e’ un mistero. De Luca e’ scappato con il calendario e a luglio ancora non sappiamo quando si votera’. La data non appartiene a lui, ma ai campani. Una legge che prevedesse un prolungamento o un accorciamento della legislatura sarebbe incostituzionale. Lo ha detto anche il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. De Luca ci dica quando si vota. Per noi, tranne il 23 novembre – data di lutto per la Campania – va bene qualsiasi giorno”. Lo dice Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

