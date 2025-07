SARNO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA DOCUMENTO SU RISARCIMENTO VITTIME FRANA 1998

Attraverso l’atto, che sarà trasmesso alle massime cariche dello Stato, agli organi di Governo e ai soggetti istituzionali competenti, si chiede l’adozione di un provvedimento normativo per istituire un fondo straordinario destinato a coprire gli obblighi risarcitori derivanti dalle sentenze civili in corso, salvaguardando la stabilità finanziaria dell’Ente e la continuità dei servizi pubblici.

Nel testo approvato si propone anche una riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, che il Comune di Sarno riceve annualmente dallo Stato, nella misura di circa 100.000 euro l’anno, in modo da non compromettere la qualità e la quantità dei servizi alla cittadinanza. Si prevede inoltre la possibilità, se necessaria, di ricorrere alle risorse derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali comunali, da includere nei bilanci 2026–2028, attraverso una procedura tecnica di stima e valutazione che sarà attivata dagli uffici competenti.

