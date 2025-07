FDI FISCIANO: “GRAZIE SOTTOSEGRETARIO IANNONE PER INTERVENTO CANTIERI SALERNO-AVELLINO”

Il Direttivo di Fratelli d’Italia di Fisciano, con Nicola Gioia, Nicola Prudente e Roberto Vargiu, esprimono Vivo apprezzamento per l’intervento del sottosegretario alle Infrastrutture Sen. Antonio Iannone, in merito ad una lettera inviata nei giorni scorsi alla sua attenzione avente oggetto la situazione grave della viabilità sulla Salerno Avellino a causa dei tanti restringimenti sulla trafficata arteria autostradale . “Numerosi cantieri aperti per ripristinare pochi metri di guardrail, con lavori praticamente fermi da settimane, che comportano un grave accumulo di traffico, e praticamente incidenti giornalieri provocando enormi code o rallentamenti“. L’intervento del sottosegretario Iannone è stato tempestivo, e “ abbiamo potuto apprezzare proprio negli ultimi giorni, la chiusura di alcuni cantieri, e i lavori che sono ripresi in altri punti” . Quindi massima soddisfazione per la gente della Valle dell’ Irno.

