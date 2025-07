SAN VALENTINO TORIO. OK DAL CONSIGLIO COMUNALE ALLA VARIANTE URBANISTICA

Con i voti favorevoli della sola maggioranza del Sindaco Michele Strianese (astenuti i consiglieri di minoranza) e’ stata approvata una importante VARIANTE NORMATIVA DI ASSESTAMENTO E DI SEMPLIFICAZIONE del vigente Piano Urbanistico Comunale.

Gia’ la Giunta Comunale, nei giorni scorsi, aveva deliberato positivamente sull’ importante variante dello strumento urbanistico, su proposta dell’ Assessore all’ Urbanistica Enzo Ferrante.

L’ atto amministrativo in questione e’ a supporto della semplificazione amministrativa ed e’ utile a tutti i cittadini, i tecnici, le imprese per attuare piu’ repentinamente ed efficacemente le linee programmatiche e di sviluppo del PUC.

Insomma, una ulteriore facilitazione per chi vuole investire e praticare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del PUC approvato nel 2020 sempre dall’ Amministrazione Strianese.

Una ulteriore azione politica, voluta dall’ Amministrazione Comunale, per accellerare e semplificare procedure amministrative utili a promuovere lo sviluppo locale e l’ economia.

Si sta lavorando anche ad una seconda variante al PUC che servira’, nella stessa direzione della prima, a migliorare l’ attuazione del vigente strumento e la zonizzazione proposta nel 2020, a facilitare la realizzazione dei PUA irrealizzati ed a mettere a terra la programmazione urbanistica ed edilizia alla base della filosofia progettuale messa in campo in questi anni.

Insomma, altre scelte politiche ed atti concreti per favorire lo sviluppo e l’ economia locale, che gia’ forte impulso hanno avuto dall’ approvazione del PUC nel 2020, basti guardare le numerose attivita’ produttive (artigianali e commerciali) sviluppatesi nelle aree appositamente destinate come Via Sciulia, Via Vetice, Via Porto, Via Provinciale Sarno Nocera.

Ringraziamo l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile Settore Urbanistica, il prof. Roberto Gerundo consulente esterno per la redazione delle varianti Piano Urbanistico Comunale ed i collaboratori e dipendenti dell’ Ufficio Urbanistica del Comune per l’ ottimo lavoro svolto in stretta sinergia con l’ Amministrazione Comunale.