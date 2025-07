A FISCIANO NUOVA TAPPA DELLA RETE INDUSTRIALE CAMPANA: INCONTRO NELLA SAGGESE SPA

Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Confindustria Campania e Confindustria Salerno

si terrà il 3 luglio 2025 alle ore 17.00, presso la sede della Saggese S.p.A., in via delle Industrie, 21 a Fisciano

(SA).

L’iniziativa, dal titolo “Rete Industriale Campana – In cantiere per crescere”, è pensata come momento di

ascolto e confronto sui territori, per raccogliere istanze e proposte direttamente dai protagonisti del mondo

imprenditoriale, istituzionale e produttivo locale.

Dopo i saluti introduttivi di:

 Antonello Sada, Presidente Confindustria Salerno

 Marco Gambardella, Presidente Piccola Industria Confindustria Salerno

 Claudia Santacroce, Responsabile Sistemi Gestione Saggese S.p.A.

Seguirà l’apertura dei lavori affidata ad Anna Del Sorbo, Presidente Piccola Industria Confindustria

Campania.

Tra gli interventi in programma:

 Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano

 Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania

 Antonio Visconti, Presidente ASI Salerno

A chiudere i lavori sarà Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania.

